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Ученые выявили резкий рост массы пластикового мусора в океане с 2005 года

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The 5 Gyres Institute

Уровень глобального загрязнения океана пластиком начал резко расти после 2005 года. Статья об этом опубликована в PLOS ONE.

В этом исследовании Маркус Эриксен из института 5 Gyres и его коллеги изучили данные о пластиковом загрязнении поверхности океана, собранные в период с 1979 по 2019 год на 11 777 станциях в шести морских регионах (Северная Атлантика, Южная Атлантика, Северная часть Тихого океана, Южная часть Тихого океана, Индийский и Средиземноморский регионы).

После учета ветра, выбора места и погрешностей из-за недостаточной выборки модель авторов показала значительное и быстрое увеличение изобилия пластикового мусора в приповерхностном слое океана с 2005 года. По оценкам, в 2019 году по воде плавало от 82 до 358 трлн пластиковых частиц весом от 1,1 до 4,9 млн тонн. Недостаток данных за 1979–1990 годы не дал выявить тенденцию в этот период, а между 1990 и 2004 годами уровни изобилия пластика колебались без четкой тенденции.

Хотя эти результаты в основном получены на основе данных по северной части Тихого океана и Северной Атлантики, Эриксен и соавторы предполагают, что быстрый рост числа пластикового мусора с 2005 года отражает глобальный рост производства пластика или же изменения в управлении отходами. Исследователи прогнозируют, что без широкомасштабных изменений в политике скорость попадания пластика в воды увеличится примерно в 2,6 раза к 2040 году.

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