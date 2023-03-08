Единственная женщина-космонавт в отряде Роскосмоса начнет послеполетную реабилитацию в США

Первый этап реабилитации после полета на МКС единственной женщины в российском отряде космонавтов Анны Кикиной пройдет в Космическом центре имени Джонсона NASA в Хьюстоне (штат Техас), информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

Отмечается, что процесс будет проходить под руководством специалистов из РФ.

«После приводнения на корабле Crew Dragon космонавт Роскосмоса Анна Кикина пройдет начальный этап реабилитации в Космическом центре имени Джонсона NASA в Хьюстоне)», — гласит пост госкорпорации. Ее проведение на месте обеспечат врачи ЦПК (Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина).

Основной этап реабилитации Кикиной пройдет все же в ЦПК после ее возвращения в Россию.

Кикина первой из российских космонавтов отправилась на Международную космическую станцию на космическом корабле Crew Dragon американской компании SpaceX. Полет осуществлен в рамках программы перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом.

7 октября сообщалось, что экипаж космического корабля Crew Dragon, в том числе российский космонавт Анна Кикина, перешел на Международную космическую станцию. Стыковка Crew Dragon с МКС произошла в 00:01 по московскому времени в автоматическом режиме.