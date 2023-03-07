Паразитолог Морозов объяснил, почему люди могут годами не подозревать о живущих в них паразитах

Случаи, когда люди годами живут с паразитами, связаны не столько с отсутствием симптомов, сколько с тем, как человек относится к своему здоровью, — многие паразитарные заболевания имеют характерные симптомы, но люди зачастую не придают им значения. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, паразитолог Евгений Морозов.

«Если в организме есть паразит, он себя проявит. Любой глист, попавший в тело человека, — это чужеродный организм, это чужеродный белок. Значит, будут и аллергические реакции, и иммунитет просядет. Если это кишечный гельминтоз — будут поносы, запоры, вздутия, любые расстройства ЖКТ вплоть до закупорки кишечника. Если паразиты проникли в мозг (например, при цистицеркозе или эхинококкозе), это приведет к неврологическим осложнениям, и невролог в ходе обследований рано или поздно обнаружит очаг. Тканевые гельминтозы, паразитов внутренних органов можно обнаружить с помощью КТ, МРТ, а некоторых — даже с помощью простого рентгена, который есть в каждой поликлинике», — пояснил он.

Вопреки распространенному мнению, паразитарные заболевания диагностируются достаточно хорошо, подчеркнул Морозов. В России наиболее распространены гельминтозы, большинство из которых можно выявить по анализу кала.

«В качестве вспомогательного метода используется анализ на антитела к паразитам. Сам по себе он малоинформативен, но с учетом клинической картины, эпидемиологического анамнеза и результатов прочих обследований может быть полезен для более полной оценки ситуации», — добавил паразитолог.

Подробнее о том, как паразиты попадают в организм человека и как можно от них защититься — в материале «Газеты.Ru».