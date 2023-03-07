Ученые экспедиции «Северный полюс-41» исследуют глубины Северного Ледовитого океана

Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), дрейфующие в составе экспедиции «Северный полюс-41» в водах Северного Ледовитого океана, отбирают пробы грунта для реконструкций изменений климата в высокоширотной Арктике за последние несколько тысяч лет.

Об этом сообщает «Научная Россия».

Работы ведутся в районе хребта Ломоносова и котловины Амундсена от 83° до 87° с.ш. Отбор и анализ проб донных отложений ведется с помощью геологического комплекса весом около тонны, доставленного на ледостойкой платформе «Северный плюс». Исследования проводятся в том числе с помощью профилографа, позволяющего увидеть дно и толщу осадков до двухсот метров, в то время как напрямую возможно получить образцы, залегающие только до глубины около четырех метров.

Полученные данные позволят объяснить текущие трансформации и составить прогноз о реакции природной среды на возможные преобразования в будущем.По составу грунта ученые также могут восстановить направления внутренних и поверхностных течений, что позволит предсказать, что ждет климатическую систему Арктики в перспективе.

«На дне происходит много всего интересного – в некоторых местах обстановка спокойная, а в некоторых наблюдаются глубоководные течения, образуются каналы, на склонах материал осыпается, обнажая коренные породы. На профиле мы видим структуру осадков. Она может быть однородной и не иметь разделения на слои. Такие отложения образуются в результате склонового процесса либо могут относиться к ледниковым осадкам – диамиктону. Если же слои ровные, значит, обстановка была спокойной, осадки просто ложились слоями, ничто не нарушало порядок, а их свойства и состав менялись в зависимости от климата. Именно такие образцы и нужны нам для исследований. Найти такие места в глубинах Северного Ледовитого океана зачастую непростая задача», — рассказала Елена Попова, морской геолог, участник экспедиции «Северный полюс-41».

Ранее сообщалось, о начале работы экспедиции «Северный полюс-41».