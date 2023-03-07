Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые развеяли миф о том, что музыка Моцарта помогает при эпилепсии

close
100%
Depositphotos

Ученые из Венского университета развеяли миф о том, что мажорная соната Моцарта KV448 может облегчить симптомы эпилепсии. Результаты исследования представлены в журнале Scientific Reports.

По словам авторов работы, они не смогли найти доказательств вышеописанной теории. В прошлом считалось, что музыка Моцарта оказывает множество положительных эффектов на человека, например, повышает интеллект плода, если беременная ее слушала. Недавно ряд исследований показал, что соната KV448 облегчает симптомы у пациентов с эпилепсией.

В своей работе ученые проанализировали эти исследования, а также прочую научную литературу. Как оказалось, достоверных доказательств благотворного влияния мелодии нет. По словам авторов, ошибочные результаты могли быть получены из-за выборочной отчетности и малых выборок.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть