Ученые развеяли миф о том, что музыка Моцарта помогает при эпилепсии

Ученые из Венского университета развеяли миф о том, что мажорная соната Моцарта KV448 может облегчить симптомы эпилепсии. Результаты исследования представлены в журнале Scientific Reports.

По словам авторов работы, они не смогли найти доказательств вышеописанной теории. В прошлом считалось, что музыка Моцарта оказывает множество положительных эффектов на человека, например, повышает интеллект плода, если беременная ее слушала. Недавно ряд исследований показал, что соната KV448 облегчает симптомы у пациентов с эпилепсией.

В своей работе ученые проанализировали эти исследования, а также прочую научную литературу. Как оказалось, достоверных доказательств благотворного влияния мелодии нет. По словам авторов, ошибочные результаты могли быть получены из-за выборочной отчетности и малых выборок.