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Ученые назвали диету, которая в два раза повышает риск инфарктов

Кардиологи выяснили, что кетоподобная диета повышает риск инфарктов в два раза

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Ученые из Университета Британской Колумбии выяснили, что кетоподобная диета, которая предполагает потребление очень малого количества углеводов и большого количества жиров, может повышать риск инфарктов в два раза. Исследование представлено на ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологов.

Критерием кетодиеты ученые считали питение, при котором не более 25% общей суточной энергии или калорий люди потребляли из углеводов и более 45% — из жиров. Такой тип питания содержит несколько больше углеводов и меньше жира, чем строгая кетогенная диета, поэтому ее можно назвать кетоподобной.

За почти двумя тысячами участников наблюдали в течение десяти лет. 305 участников придерживались кетоподобной диеты, а 1220 — стандартной диеты. Средний возраст участников составил 54 года.

У участников на кетоподобной диете были значительно более высокие уровни как «плохого» холестерина (ЛПНП) и аполипопротеина В — белка, который этот холестерин переносит. Это означает, что у них был высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В среднем после поправки на другие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний (диабет, гипертония ожирение и курение) у людей, соблюдающих кетоподобную диету, риск развития нескольких заболеваний был более чем в два раза выше, чем у людей на стандартной диете.

9,8% участников на кетоподобной диете испытали сердечный приступ во время наблюдения, в то время как среди участников на стандартной диете приступ пережили 4,3%.

Ученые отметили, что перед переходом на такую диету нужно проконсультироваться с врачом. Во время диеты рекомендуется контролировать уровень холестерина и по возможности устранить другие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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