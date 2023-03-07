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В России создали растительный препарат для замедления набора веса при ожирении

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Российские ученые из Института физиологии растений имени К.А. Тимирязева РАН совместно с коллегами из Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета создали препарат для замедления набора веса из женьшеня, диоскореи дельтовидной и якорцев стелющихся. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Российском научном фонде, который поддержал исследование грантом.

Выращиваемые в биореакторах клетки этих лекарственных растений синтезируют биологически активные вещества, способные нормализовать нарушенный болезнью обмен веществ. Полученные на их основе фитопрепараты могут стать эффективной и безопасной альтернативой синтетическим лекарствам против ожирения, для многих из которых присущ ряд противопоказаний и побочных эффектов.

Эффективность разработанного препарата была продемонстрирована на мышиной модели. Все грызуны имели ожирение: ученые продолжали давать им калорийный корм совместно с препаратом. На протяжении трех месяцев авторы сравнивали состояние грызунов на такой диете с контрольными животными. Как оказалось, препарат позволяет замедлять набор веса и снижать уровень глюкозы и холестерина в крови. При этом никакого негативного влияние на способность мышей размножаться разработка не оказала.

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