Биологи МГУ рассказали об «эротических» танцах ежей перед спариванием

Биологи исследовали спаривание южного и обыкновенного ежа и их гибридизацию. Об этом сообщает пресс-служба МГУ.

У образования новых видов может быть несколько причин, приводящих к изоляции популяции. Одна из них — пространственная, в таком случае биологи говорит о аллопатрическом видообразовании. Из-за больших расстояний популяции изолируются друг от друга, и если потом в ходе эволюционной истории они вновь встретятся — может начаться процесс гибридизации. Следы гибридизации были обнаружены в начале XXI века — выяснилось, что еж обыкновенный и еж южный смешивались между собой. У этих видов разные повадки и привычки, и потому биологов заинтересовало, как именно разделились эти виды, и как происходила их гибридизация.

Кристина Элиашова и ее российские и зарубежные коллеги проанализировали геном ежей методом RADseq. обыкновенный еж первым заселил Центральную Европу из рефугиумов (областей, на которых раньше обитали эти виды, но из-за неблагоприятных условий покинули в дальнейшем) ледникого периода Пиренейского и Апеннинского полуостровов. Южный еж пережил последнее оледенение на Балканском полуострове, откуда позднее расселился в Центральную Европу. Тут между этими видами образовалась первая контактная зона. Во время расселения на восточно-европейскую часть ареала южный еж, возможно, путем конкурентного исключения заменил обыкновенного в Балтийском регионе. Это может объяснить нынешний разрыв в распространении последнего на севере Балтики. Тогда сформировалась вторая контактная зона — русско-балтийская. Сравнение генетической структуры обоих видов в европейской части России указывает на недавнее появление здесь ежа обыкновенного по сравнению с южным, что подтверждается стабильной численностью последнего. При этом гибриды двух видов могут принимать облик и того, и другого исходного вида.

При этом ученых интересует, как именно ежи преодолели межвидовой барьер. Для этих видов характерно сложно брачное поведение: самка выделяет в определенном месте пахучую жидкость с феромонами. К этому месту приходит самец и начинает привлекать потенциальную партнершу особым фырканьем и «танцами», состоящими из кружения и перебежек. Если же хоть на одном из этих этапов что-то пойдет не так, спаривания не произойдет.

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