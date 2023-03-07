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Психологи объяснили причины возникновения страха перед клоунами

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Психологи из Университета Южного Уэльса установили самые распространенные причины возникновения страха клоунов у людей. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

Самыми распространенными причинами стали невозможность распознать эмоции человека под гримом, а также то, что макияж клоунов выглядит угрожающе и может напоминать последствия кровопотери. При этом негативный опыт столкновения с клоуном в детстве становится причиной возникновения фобии реже всего.

«Также важно указать, что непредсказуемое поведение клоунов вызывает у нас определенный дискомфорт. На распространение этого страха также повлияло и негативное изображение клоунов в популярной культуре, например, в фильме «Оно», – отметили ученые.

В своей работе авторы разработали опросник, который прошло около 1 тыс. человек. Более половины респондентов (53%) заявили, что они боятся клоунов, при этом 5% «очень боятся» их. По словам исследователей, процент сообщающих о сильном страхе перед клоунами, немного выше, чем для многих других фобий. С возрастом страх проходит.

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