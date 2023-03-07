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Ученые обнаружили, что визиты к стоматологу помогут справиться с болью в суставах

Science Translational Medicine: артрит и пародонтит вызывают одни и те же бактерии

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Global Look Press

Ученые Университета Райса связали инфекционные процессы в пульпе зуба и тканях пародонта с ревматоидным артритом: причиной этих заболеваний становятся одни и те же бактерии. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Авторы обнаружили следы бактерий, связанных с заболеваниями пародонта (гингивит, пародонтит, пародонтоз и другие), в образцах крови пациентов с ревматоидным артритом. Бактерии вызывают воспаление и повреждение слизистой оболочки рта, благодаря чему попадают в кровоток и через него распространяются по организму, вызывая артрит.

По словам членов команды, регулярные визиты к стоматологу помогут справиться не только с заболеваниями десен, но и с болью в суставах.

Кроме того, ученые выдвинули теорию, что рак также может быть спровоцирован вирусами и бактериями. Сейчас исследования команды направлены на изучение этой закономерности.

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