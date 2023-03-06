Врачи заметили, что регулярный сон защищает подростков от последствий ожирения

Беспорядочный сон приводит к повышению артериального давления у подростков с большой долей висцерального жира. Об этом сообщает Американская ассоциация кардиологов.

Бодрствование до поздней ночи и долгий сон по выходным являются отличительными чертами подросткового поведения [в американской традиции к подросткам относят людей до 20 лет]. Известно, что качественный сон важен для здоровья, но новое исследование показало, что в случае с молодыми людьми это играет еще большую роль.

В ходе эксперимента ученые провели наблюдения за сном подростков, а также за их артериальным давлением и висцеральным жиром. Висцеральный жир — это жировая ткань, которая накапливается в брюшной полости и располагается рядом с жизненно важными органами. В исследовании приняли участие 303 человек из центральной Пенсильвании (средний возраст 16,2 года, 47,5% женщин, 21,5% чернокожих или латиноамериканцев). Параметры сна измеряли в течение одной ночи в лаборатории и дома в течение 7 дней с помощью наручного устройства для мониторинга сна. Врачей интересовала продолжительность сна и его изменчивость (чтобы определить, сколько подростки спали от ночи к ночи), а также время середины сна (среднюю точку между временем сна и пробуждения) и его регулярность.

Выяснилось, что нерегулярный сон усиливает влияние висцерального жира на здоровье. Среди подростков, участвовавших в исследовании, чей сон варьировался на 45 минут и более в течение учебной недели, каждая единица увеличения висцерального жира была связана с повышением систолического артериального давления на 7 мм рт. ст. 3 мм рт. ст. диастолического артериального давления. Напротив, среди подростков, продолжительность сна которых в течение школьной недели варьировалась менее чем на 45 минут, не было обнаружено связи между висцеральным жиром и повышенным артериальным давлением. Хронически повышенное артериальное давление зачастую оказывает негативное воздействие на организм.

Авторы приходят к выводу, что регулярный режим сна может защитить подростков от последствий ожирения, связанных с сердечно-сосудистой системой.

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