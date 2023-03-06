Гепатолог Прашнова объяснила, какие симптомы указывают на проблемы с печенью

При болезнях печени чаще всего наблюдаются повышенная утомляемость и снижение аппетита, а вот боль может появиться разве что в тяжелых случаях. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог, гепатолог, доцент СПбГУ, главный врач клиники «ЭКСПЕРТ» Мария Прашнова.

«Как ни странно, боль в области печени как симптом встречается нечасто — паренхима печени не имеет нервных волокон, поэтому только при выраженном процессе с растяжением глиссоновой капсулы (оболочки печени) человек почувствует боль в правом подреберье. Также при значительном увеличении печени может наблюдаться чувство тяжести в ее области. Чаще всего проблемы с печенью проявляют себя повышенной утомляемостью, снижением аппетита, иногда — умеренной тошнотой».

При более выраженном процессе из-за повышения в сыворотке крови уровня желтого пигмента билирубина желтеют кожные покровы, может наблюдаться потемнение мочи и изменение цвета стула.

«Одним из нечастых, но характерных симптомов является кожный зуд неизмененной кожи из-за нарушения обмена желчных кислот и попадания их в высоких количествах в кровь, — это встречается при холестатических заболеваниях печени», — добавила Прашнова.

В целом же печень имеет высокий запас прочности, поэтому симптомы заболевания могут проявиться лишь тогда, когда оно станет достаточно серьезным и, возможно, уже не поддающимся лечению.

«Вот почему важно проходить плановые медицинские обследования, – анализ крови на функцию печени и УЗИ сейчас максимально доступны», — заключила Прашнова.

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