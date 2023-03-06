Гепатолог Прашнова рассказала, кто рискует пострадать от болезней печени

С болезнями печени чаще всего сталкиваются люди с нездоровым образом жизни, а также те, кто контактирует с носителями вирусных гепатитов. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог, гепатолог, доцент СПбГУ, главный врач клиники «ЭКСПЕРТ» Мария Прашнова.

«В группе риска по невирусным патологиям — в первую очередь люди с сахарным диабетом, метаболическим синдромом, висцеральным ожирением (с большим животом), с малоподвижным образом жизни и избыточной массой тела или ожирением. А также те, кто употребляет пусть и невысокие дозы алкоголя, но регулярно на протяжении длительного периода. Думаю, говорить о вреде токсичных доз алкоголя для печени будет излишним: чем больше человек пьет, особенно за короткий промежуток времени, тем выше риск», — пояснила она.

От вирусных поражений печени рискуют пострадать младенцы, рожденные от матерей с гепатитом В или гепатитом С, потребители инъекционных наркотиков, половые партнеры людей с гепатитом В и в принципе люди, проживающие или часто контактирующие с носителями гепатита В, мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами.

«Также в зоне риска находятся работники здравоохранения и служб общественной безопасности, контактирующие с чужой кровью на работе, люди, перенесшие переливание компонентов крови или пересадку органов до открытия вируса гепатита С, пациенты на диализе. Путешественники, приезжающие в районы мира с плохими санитарными условиями, подвергаются наибольшему риску заражения гепатитом А и Е», — добавила Прашнова.

Подробнее о том, от каких болезней печени россияне страдают чаще всего и как от них защититься — в материале «Газеты.Ru».