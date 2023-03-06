Гепатолог Прашнова рассказала, от каких болезней печени россияне страдают чаще всего

Из всех патологий печени среди россиян наиболее распространено ее ожирение. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог, гепатолог, доцент СПбГУ, главный врач клиники «ЭКСПЕРТ» Мария Прашнова.

«Глобальной проблемой современного человечества является ожирение печени. Оно наблюдается как при неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), так и при алкогольной. В развитых странах, включая Россию, патологиями печени, связанными с образом жизни и питанием, страдает до 25% населения. Интересно, что в связи с экономическим взлетом Китая, процент жителей с НАЖБП там также взлетел до уровня Европы и США», — отметила она.

С инфекционными же заболеваниями, поражающими печень, современная медицина позволяет бороться — излечивать гепатит С и предотвращать гепатиты В и D с помощью вакцинации.

«Что же касается самых серьезных проблем с печенью, — то чаще всего они вызваны сочетанием нескольких факторов, — например, вирусным гепатитом и регулярным употреблением алкоголя, даже в небольших дозах», — добавила Прашнова.

Подробнее о том, какие симптомы могут указывать на проблемы с печенью и кто находится в группе риска ее заболеваний — в материале «Газеты.Ru».