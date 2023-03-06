Ученые установили фактор, который влияет на сексуальное удовлетворение в паре

Согласно новому исследованию ученых из Университета Бригама Янга в Иерусалиме, опубликованному в Journal of Sex Research, высокая самооценка тела связана с большей сексуальной гармонией среди романтических пар. Она играет роль как для собственного сексуального благополучия, так и для партнера.

«Трудно назвать точное число, но некоторые исследования показывают, что до 97% женщин могут быть недовольны каким-то аспектом своего тела, для мужчин это также становится все более распространенным. Если вы находитесь в сексуальных отношениях и ваше внимание сосредоточено на том, как выглядит ваше тело, а не на том, как вы себя чувствуете, то удовлетворенность сексом будет снижена», – объяснили ученые.

Исследователи изучили данные национальной выборки из 2177 пар молодоженов. Ученые проанализировали ответы участников на вопросы о самооценке, собственной сексуальной удовлетворенности и партнерской.

Авторы обнаружили, что высокая самооценка тела была связана с большей сексуальной гармонией в паре. Это, в свою очередь, положительно влияло на удовлетворенность отношениями. Низкая самооценка, напротив, была связана с большей сексуальной подавленностью.