Guardian: лед вокруг Антарктиды растаял до рекордно низкого уровня

Лед вокруг Антарктиды растаял до рекордно низкого уровня. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что площадь ледяного покрова уменьшилась до 1,79 млн кв. км. Это минимальное значение за 44 года спутниковых наблюдений.

Сообщается, что уменьшение ледяного пояса Антарктиды приводит к уязвимости шельфовых ледников, из-за чего они тают, что вызывает повышение уровня мирового океана.

По мнению ученых, изменения в Антарктиде могут повлиять на глобальный климат и отразиться на прибрежных государствах по всему миру.

Ранее климатолог Алексей Кокорин заявил, что от так называемого «ледника Судного дня» в Антарктиде однажды отколется айсберг. Речь идет о разрушающемся леднике Туэйтса, который находится в Западной Антарктиде.

До этого Кокорин утверждал, что комплекс ледников в Западной Антарктиде, включая ледник Туэйтса, растает и поднимет уровень Мирового океана на три метра уже в 22 веке.