Ученые поняли, как депрессия влияет на иммунитет

Ученые из Бристольского университета выяснили, что депрессия сопровождается увеличением количества восьми типов иммунных клеток в крови человека. Результаты исследования были опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.

В своей работе команда провела анализ 27 предыдущих исследований, в которых сравнивалось количество 19 различных типов иммунных клеток у взрослых с диагнозом депрессия или без него. Всего ученые изучили данные о 2,3 тыс. человек. Как оказалось, восемь типов иммунных клеток, включая В- и T-клетки, были увеличены при депрессивном расстройстве.

По словам авторов, они пока не могут сказать, является ли это следствием или причиной депрессивного расстройства. В следующих работах команда попробует найти ответ именно на этот вопрос — это поможет разработать новые тактики борьбы с заболеванием и его диагностики.