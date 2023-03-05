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Ученые использовали ИИ, чтобы воссоздать изображения по мыслям людей

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Японские ученые из Университета Осака использовали искусственный интеллект для создания изображений на основе человеческих мыслей. Препринт исследования был опубликован в репозитории BioRxiv. Если работа ученых пройдет экспертизу, то ее опубликует в одном из научных журналов.

В своей работе авторы использовали нейросеть Stable Diffusion, в которую загрузили данные фМРТ пациентов. Добровольцам сначала показали определенный набор картинок – пока испытуемые на них смотрели, активность их мозга записывалась.

На основе данных, полученных во время процедуры и пропущенных через нейросеть, авторы работы смогли воссоздать изображения «из мыслей» людей. Сначала научились предсказывать скрытое представление по сигналам фМРТ, а затем в модель добавили шум и данные фМРТ. В итоге исследователи получили окончательные изображения (сверху видны реальные картинки, снизу — полученные нейросетью).

Ранее «Газета.Ru» беседовала с главным аналитиком Центра искусственного интеллекта МФТИ Игорем Пивоваровым на тему наличия личности у искусственного интеллекта, а также сильного ИИ и профессиях, которые ИИ вскоре заменит.

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