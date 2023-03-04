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Медики разработали приложение для психотерапии, помогающее снизить уровень сахара в крови

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Ученые из Университета Колорадо разработали приложение для персонализированной психотерапии, которое позволило пациентам с диабетом снизить уровень сахара в крови и помогло им придерживаться врачебных рекомендаций. Об этом сообщает SciTechDaily.

В исследовании приняли участие 668 пациентов с диабетом 2-го типа, средний возраст которых составил 58 лет, а средний индекс массы тела (ИМТ) составил 35 (ИМТ 30 или выше соответствует диапазону ожирения). Их средний уровень гликированного гемоглобина составил 8,1%. При гликированном гемоглобине выше 6,5% у человека может быть диагностирован диабет.

Половина участников были случайным образом распределены в контрольную группу. Они использовали приложение, которое задавало пациентам несколько вопросов, но не давало индивидуальных уроков или рекомендаций. Пациенты из экспериментальной группы отвечали на вопросы в приложении, а затем им было предложено проходить один урок (или больше) в неделю, направленный на развитие навыков и изменение поведения.

Через три месяца у участников, которые пользовались приложением, уровень гликированного гемоглобина снизился на 0,4% — больше, чем достигается при использовании большинства сахароснижающих препаратов. Эффект сохранялся длительное время, в том числе и через полгода.

Кроме того, в то время как многие участники из контрольной группы начали использовать инсулин или увеличили его дозу, участники, использовавшие приложение, прекратили прием инсулина или смогли снизить свою дозу.

В приложении использовался когнитивно-поведенческий подход к психотерапии. Чем больше уроков проходили люди, тем большего снижения гликированного гемоглобина они достигли. Участники в возрасте старше 75 лет справлялись не хуже более молодых. Программа не отнимала много времени: пользователи обычно тратили на приложение менее шести минут в день.

Приложение может стать одним из первых рецептурных цифровых средств для лечения диабета.

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