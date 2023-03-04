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Диетологи выяснили, какие препятствия мешают пожилым есть полезные продукты

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Ученые из Университета Вуллонгонга выяснили, какие переменные влияют на потребление пожилыми людьми продуктов, богатых антоцианами. Исследование опубликовано в журнале Nutrients.

Включение в диету продуктов, богатых антоцианами, в предыдущих исследованиях было связано с улучшением памяти и работы сосудов у пожилых людей. Богатые антоцианинами фрукты и овощи, например, вишня, слива и черника часто имеют фиолетовый цвет. В новом исследовании ученые выявили препятствия, которые не позволяют людям включать эти продукты в диету.

В исследовании приняли участие жители Австралии в возрасте не моложе 65 лет. Все участники посетили информационную сессию, на которой диетологи объяснили пользу продуктов, богатых антоцианами. После образовательной части сессии каждому участнику отправили книгу с информацией и рецептами. Спустя две недели участники прошли короткий онлайн-опрос.

Участники сообщили о множестве препятствий, которые мешают им увеличить потребление фиолетовых продуктов. Одни имели финансовые ограничения, другие не хотели готовить или им не нравился вкус богатых антоцианинами продуктов. Некоторые участники заявили, что пищевые предпочтения их семьи не позволяли им покупать и готовить продукты, богатые антоцианами.

Результаты ученых позволят диетологам эффективнее продвигать потребление богатых антоцианинами продуктов.

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