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Эндокринолог рассказала, сколько белка требуется пожилым для поддержания мышц

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Для предотвращения саркопении (потери мышечной массы при старении) необходимы не только тренировки, но и достаточное потребление белка — не менее одного грамма на килограмм массы тела в день. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Юлия Онучина.

«Наряду с эффективными регулярными физическими нагрузками для пациентов с саркопенией важно рациональное питание. Существенная роль отводится коррекции потребления белка. По мнению нескольких экспертных групп, суточный уровень потребления белка у здоровых пожилых людей должен составлять не менее 1,0-1,2 г/кг массы тела в день. Увеличение потребления белка до 1,0-1,5 г/кг массы тела в день рекомендуется пациентам с синдромом старческой астении с сохраненной функцией почек (скорость клубочковой фильтрации или СКФ не ниже 30 мл/мин/1,73 м²)», — объяснила Онучина.

Также врач отметила, что важно чередовать через день аэробные (кардиотренировки, то есть бег, танцы, плавание или езду на велосиеде) и анаэробные нагрузки (силовые тренировки, направленные на поддержание массы и силы мышц).

Эти вмешательства нужно внедрять в жизнь еще в молодости, так как саркопения — многолетний процесс. В среднем возрасте необходимо следить за уровнем холестерина, липидов низкой плотности и глюкозы в крови, а также артериальным давлением.

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