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Ученые установили, что микрочастицы шин могут присутствовать в продуктах питания

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Исследователи из Венского университета предупредили о том, что в продуктах питания могут содержаться частицы автомобильных шин. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Environmental Science & Technology.

По словам специалистов, это следствие круговорота потребления. Резиновые шины изнашиваются, в результате чего мельчайшие частицы попадают в окружающую среду: почву и воду. Ежегодно на одного человека выделяется около 1 килограмма продуктов износа.

Исследователи провели эксперимент: вырастили образцы салата в гидропонной установке, пропитанной раствором из пяти загрязняющих микрокомпонентов. Проведя анализ выращенных образцов, ученые обнаружили, что растения способны поглощать добавленные вещества, при этом преобразуя их в новые химические соединения, неизвестные исследователям.

По словам ученых, они еще не знают токсичности этих метаболитов, поэтому вещества представляют риск для здоровья, который пока невозможно оценить.

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