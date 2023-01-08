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Психолог Бахонская объяснила, как нужно планировать свой рабочий день

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Существует два подхода к эффективному планированию дел, отметила в беседе с «Газетой.Ru» практикующий психолог, старший преподаватель Высшей школы инженерной педагогики, психологии и прикладной лингвистики Гуманитарного института СПбПУ Юлия Бахонская.

«Первый — определиться с количеством работы за определенный промежуток времени. Его можно сформулировать так: «Я должен сделать отчет за два часа и, пока не завершу его, не буду заниматься ничем другим». Второй — следовать установленному графику и не обращать внимания на количество выполненной работы. Например, я буду работать четыре часа с перерывами по пятнадцать минут, и неважно, сколько я успею сделать», — объяснила Бахонская.

Эти способы подходят для разных ситуаций. Если сроки поджимают, то лучше обратиться к первому варианту. Если важно сделать что-то тщательно и детально, то лучше не спешить и прибегнуть к второму.

«Кроме того, важно составить список задач от сложного к простому. Займитесь самыми сложными задачами в первой половине дня: во-первых, с утра вы будете более энергичны и эффективны, а во-вторых, тяжелая работа не будет висеть над вами дамокловым мечом до самого вечера. И самое главное: не хотите – не работайте. Отдохните и только потом приступите к работе», — посоветовала Бахонская.

Подробнее о том, как заставить себя работать после праздников – в материале «Газеты.Ru».

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