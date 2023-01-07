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Нейробиологи поняли, почему дети учатся намного быстрее взрослых

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uwe umstatter/Global Look Press

Способность детей быстро учиться связана с повышением в мозге концентрации нейромедиатора гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), выяснили нейробиологи из Регенсбургского университета в Германии и Брауновского университета в США. Исследование было опубликовано в журнале Current Biology.

По сравнению со взрослыми, дети усваивают новые знания намного лучше и быстрее, а также оказываются способны сохранять их в условиях постоянного потока новой информации. Способность к обучению связана с воздействием ГАМК, но детали не были изучены до конца.

Исследователи использовали новый метод нейровизуализации, функциональную магнитно-резонансную спектроскопию, чтобы выяснить, как меняется концентрация ГАМК в коре мозга во время зрительного обучения у детей и взрослых. Участниками исследования стали 55 детей 8-11 лет и 56 взрослых 18-35 лет. У взрослых уровень ГАМК оставался неизменным до начала обучения, во время него и после. У детей же он значительно поднимался во время обучения и оставался высоким какое-то время после него.

ГАМК играет ключевую роль в консолидации информации после ее получения, когда формируются новые нейронные связи. Если в этот период перейти к усвоению новой информации, хорошо запомнить изученную ранее не получится — она «ускользнет» из мозга. Как показали дальнейшие эксперименты, взрослым на консолидацию требуется около часа, дети же способны учиться чему-то новому уже через 10 минут. При этом последователельные сеансы обучения, по всей видимости, увеличивают концентрацию ГАМК еще сильнее, что дополнительно улучшает обучение.

Хотя в исследовании рассматривалось лишь зрительное обучение, авторы работы полагают, что эффект касается и других способов усвоения информации. Исследователи надеются, что в перспективе удастся найти способ повышать уровень ГАМК и в мозге взрослых.

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