Пищевой технолог Посокина рассказала, какой рассол спасет от похмелья

При похмелье следует пить рассол от соленых огурцов или сок квашеной капусты — в этих жидкостях содержатся вещества, которые помогут организму восстановиться. Рассол от маринованных огурцов же для этих целей не подойдет. Об этом «Газете.Ru» рассказала заведующая лабораторией ВНИИ технологии консервирования ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Наталья Посокина.

«Рассол от маринованных огурцов никогда от похмелья не использовался. Если мы говорим о рассоле, это либо сок квашеной капусты, либо рассол от соленых огурцов. Лучше всего сок капусты, на мой взгляд. Кроме молочнокислых бактерий, там присутствуют пробиотики, которые помогают пищеварительному тракту справиться с похмельем, там есть витамин С, который максимально сохраняется, является мощным антиоксидантом. В капусте и огурцах при молочнокислом брожении накапливается не только молочная кислота. Да, она превалирует, но попутно там образуются уксусная и янтарная кислоты. Янтарной там очень мало, но она очень хорошее средство для восстановления организма», — пояснила она.

Рассол от маринованных огурцов же приведет скорее к развитию язвы желудка, так как он представляет собой лишь уксусный раствор, добавила Посокина.

Подробнее о том, чем похмелье отличается от алкогольной постинтоксикации и как оно проявляется — в материале «Газеты.Ru».