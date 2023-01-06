Ученые нашли способ снизить риск развития деменции, изменив активность одного гена

Снижение активности гена INPP5D помогает микроглии мозга бороться с амилоидными бляшками, смягчая последствия болезни Альцгеймера, выяснили специалисты Медицинской школы Индианского университета. Исследование было опубликовано в журнале Alzheimer.

Более ранние наблюдения команды показали, что активность гена INPP5D связана с отложениями амилоидных бляшек в мозге. Исследователи предположили, что снижение его активности поможет замедлить болезнь. Они не стали «отключать» ген у лабораторных животных полностью, а снизили его экспрессию наполовину, имитируя эффект от возможных препаратов-ингибиторов.

Оказалось, при таких условиях микроглия успешнее уничтожает амилоидные бляшки и в целом оказывается более активна. Также при снижении экспрессии INPP5D удавалось сохранить когнитивные функции животных.

«Наши результаты позволяют предположить, что снижение функции INPP5D может привести к реакции, снижающей риск развития заболевания и борющейся с эффектами, вызванными отложениями в мозге бета-амилоида», — отметили авторы работы.