Психиатр Симуткин рассказал, кто рискует нажить проблемы с психикой в новогодние праздники

Некоторые люди, чувствительные к нехватке света и холодной погоде, зимой могут стать более чувствительными, раздражительными и потерять энергию. Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий научный сотрудник отделения аффективных состояний НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, доктор медицинских наук Герман Симуткин.

«Есть сезонные флуктуации — колебания настроения, энергетики и волевых ресурсов у человека. Это норма. Но часть населения, примерно 10%, очень сильно реагирует на смену времен года, нехватку светового дня, холод, редкую возможность бывать на свежем воздухе. У таких уязвимых людей может быть сонливость, пониженное настроение, раздражительность, снижение ощущения, что ты компетентен в своей сфере, хотя всегда прекрасно справлялся и считался хорошим специалистом. Человек становится более чувствительным к шуткам, «уколам» со стороны окружающих. И это уже может принимать клинические формы, которые требуют вмешательства психиатра или психотерапевта», — пояснил Симуткин.

Кроме того, недостаток света и сниженная двигательная активность могут наложиться на повышенные социальные требования: у одних — отчеты, у других — экзамены. Как отметил Симуткин, такое несовпадение между возможностями человека и нагрузкой приводит к большей утомляемости и ухудшению настроения.

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