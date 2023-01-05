Археологи воссоздали внешность итальянца, жестоко убитого ударами меча 700 лет назад

Ученые из Сиенского университета и Университета Инсубрии выяснили, что мужчина, чей скелет был найден в 2006 году в церкви на севере Италии, был жестоко убит ударами мечей со спины около 700 лет назад. Исследование опубликовано в Journal of Archaeological Science: Reports.

Археологи обнаружили скелет жертвы в 2006 году в церкви Сан-Бьяджо-ин-Читтильо, небольшого городка в северной итальянской провинции Варезе. В новом исследовании ученые проанализировали останки мужчины с помощью современных методов судебной экспертизы, включая трехмерное рентгеновское сканирование и цифровую микроскопию травм черепа, а также воссоздали его внешность.

Мужчина жил в XI-XIII веках и на момент убийства ему было от 19 до 24 лет. Ему нанесли четыре удара мечом по голове. Первая рана была достаточно легкой, но затем его добили, когда тот пытался убежать. Убийца наносил удары со спины. В конце концов, вероятно, измученный и лежащий лицом вниз, мужчина получил последний удар по затылку, который вызвал немедленную смерть.

По словам авторов, жестокость и множество ударов предполагают наличие сложного мотива для убийства: нападавший был полон решимости закончить свою «работу». Все травмы были нанесены одним и тем же холодным оружием, а нападавший действовал один.

Зажившая рана на лбу мужчины говорит о том, что у него был боевой опыт, а особенности его правой лопатки — о частой стрельбе из лука с раннего возраста. Установить личность жертвы исследователям не удалось, но место захоронения позволяет предположить, что он мог быть членом могущественной семьи Де Ситиллио, которая построила церковь.