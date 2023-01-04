Ветеринар Рубель призвал владельцев собак не кормить их костями

Поедание костей может нанести вред домашней собаке. Об этом рассказал ветеринар-терапевт Игорь Рубель из клиники «Оберег» в разговоре с «Газетой.Ru».

В массовой культуре существует образ собаки с костью. Так их изображают в мультфильмах и детских картинках, многие собачьи игрушки выполнены в форме кости, равно как и специально приготовленные хрящи для разгрызания. В старые времена собакам действительно часто давали кости и другие объедки, но по словам Рубеля, это животным совсем не полезно.

«Еще многие считают, что собака создана, чтобы грызть кости. На самом деле это может быть опасно и привести к травме зуба, ротовой полости или кишечной непроходимости. Сам инстинкт погрызть что-то совершенно нормален, но сложился он в те времена, когда у собак не было доступа к нормальному количеству еды, — вот и приходилось догрызать остатки», — считает врач.

Отдельную опасность представляют жирные продукты, поскольку собаки, равно как и кошки, эволюционно не адаптированы к его потреблению. Шесть граммов жира для кошки эквивалентно съеданию целой пачки сливочного масла человеком. Здоровые животные могут переварить какое-то небольшое количество еды со стола, например, сыра. Но животное с хроническими заболеваниями кишечника или поджелудочной железы из-за такого угощения может попасть в реанимацию.

Кроме того, ветеринар призвал не кормить собак сырой рыбой, в том числе в составе суши и роллов.

Ранее врачи предложили залечивать незаживающие язвы с помощью подобий раковых опухолей.