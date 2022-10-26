Ученые выяснили, от чего зависит успешность человека в жизни

close
100%
Paramount Pictures

Успешность в жизни зависит не от интеллекта человека, а от уровня его самодисциплины (далее – саморегуляции), считает завкафедрой психологии образования и педагогики МГУ им. Ломоносова, академик РАО Александр Веракса.

«Интеллект – это, конечно, важно. Но гораздо важнее, насколько мы можем управлять тем ресурсом, который у нас есть. Я бы сказал, что для достижения успеха в жизни умным быть недостаточно», – объяснил собеседник «Газеты.Ru».

По словам Вераксы, способность к саморегуляции – это умение правильно применить ресурсы, вовремя «собраться», быстро среагировать на изменения.

«Было проведено довольно много исследований, которые показывают, что люди даже с высоким интеллектом, к сожалению, не всегда социально успешны. Одно из объяснений связано с тем, что мы не всегда можем правильно применить свои ресурсы, вовремя «собраться», быстро среагировать на изменения», – рассказал Веракса.

Подробнее о том, как оценить уровень саморегуляции и развить ее – в интервью «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть