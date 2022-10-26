Медики рассчитали наилучший возраст для отказа от курения

Исследователи из Калифорнийского университета: лучше всего бросать курить до 35 лет

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Исследователи из Калифорнийского университета установили, что лучше всего бросать курить до 35 лет. Работа ученых опубликована в журнале Jama Network Open.

Авторы проанализировали данные Национального опросного обследования здоровья, а также Национальный индекс смертности. Всего были проанализированы данные 550 тысяч взрослых американцев, которые проходили опросы в период с 1997 по 2018 год. Среди добровольцев были как люди, завязавшие с пагубной привычкой, так и курильщики и люди, выкурившие менее 100 сигарет на протяжении всей жизни.

По сравнению с теми, кто никогда не курил, среди курильщиков оказался гораздо более высокий уровень смертности от разных причин — рака, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней легких. При этом у бросивших курить до 45 лет этот риск был снижен на 90%, а у бросивших до 35 лет был близок к тем, кто никогда не курил, и был выше на 21%, чем у некурящих.

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