В МГУ создали погодно-климатический сервис с возможностью оценки метеоаномалий Москвы

Ученые географического факультета МГУ им. Ломоносова совместно с исследователями Научно-исследовательского вычислительного центра создали погодно-климатический сервис Mosclim 2.0 для мониторинга и анализа погодно-климатических условий в Московском регионе. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе МГУ.

Веб-сервис содержит все данные метеорологических наблюдений с 2005 года по настоящее время — вся информация представлена в формате карты и интерактивных графиков. Также предусмотрена возможность сравнения показателей за разные периоды времени. По словам ученых, эта возможность может помочь оценить эффект городского острова тепла и других создаваемых Москвой метеоаномалий.

Отображаемые веб-сервисом метеоданные автоматически обновляются из открытых источников в режиме, близком к реальному времени. Загружаются наблюдения более чем 40 метеостанций сети Росгидромета в столичном регионе.

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