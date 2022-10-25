В МГУ создали погодно-климатический сервис с возможностью оценки метеоаномалий Москвы

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Ученые географического факультета МГУ им. Ломоносова совместно с исследователями Научно-исследовательского вычислительного центра создали погодно-климатический сервис Mosclim 2.0 для мониторинга и анализа погодно-климатических условий в Московском регионе. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе МГУ.

Веб-сервис содержит все данные метеорологических наблюдений с 2005 года по настоящее время — вся информация представлена в формате карты и интерактивных графиков. Также предусмотрена возможность сравнения показателей за разные периоды времени. По словам ученых, эта возможность может помочь оценить эффект городского острова тепла и других создаваемых Москвой метеоаномалий.

Отображаемые веб-сервисом метеоданные автоматически обновляются из открытых источников в режиме, близком к реальному времени. Загружаются наблюдения более чем 40 метеостанций сети Росгидромета в столичном регионе.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как правильно наблюдать за солнечным затмением.

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