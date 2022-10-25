Исследование рассказало, как нарвалы адаптируются к климатическому кризису

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Согласно новому исследованию, нарвалы откладывают свою сезонную миграцию из-за воздействия климатического кризиса, что свидетельствует о способности адаптироваться к меняющейся Арктике, но увеличивает риск того, что они могут оказаться в ледяной ловушке.

Нарвалы, которых можно узнать по длинному спиралевидному бивню, за что они получили прозвище «морские единороги», обитают в арктических водах Гренландии, Канады и России. Это мигрирующий вид, который проводит летние месяцы в свободных ото льда прибрежных районах, а затем перемещается в более глубокие воды в период с конца сентября до середины ноября.

Исследователи из Виндзорского университета в Канаде изучили спутниковые данные с 1997 по 2018 год о 40 нарвалах, чтобы выяснить, как они перемещались по канадской Арктике и когда покидали свои летние угодья. Они сравнили эти данные с локальными и региональными изменениями температуры и образования льда.

Полученные данные свидетельствуют о том, что нарвалы задерживают свою миграцию почти на 10 дней каждое десятилетие, а с 1997 года задержка составляет в общей сложности 17 дней. По словам Кортни Шуерт, автора исследования и исследователя из Виндзорского университета, закономерности задержки отбытия нарвалов совпадают с тенденциями морского льда в этом районе.

Ранее биологи выяснили, что сейсморазведка нефтяных месторождений оглушает нарвалов.

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