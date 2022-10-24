В России предложили есть слизней и жуков вместо мяса в случае продовольственного кризиса

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«Россия 1»

Ученые из Томского государственного университета установили, что слизни и жуки-носороги полезнее, чем мясо, об этом сообщает РИА Новости. К таким выводам ученые пришли в ходе поиска новых продуктов питания в целях подготовки к возможному продовольственному кризису.

«Использование беспозвоночных в пищу становится трендом не только для азиатских стран, но и для Европы. Животный протеин жизненно необходим человеку для обеспечения жизнедеятельности. Беспозвоночные животные с этой точки зрения – оптимальный вариант», — считает руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Сергей Чернышев.

Биологи ТГУ подсчитали пищевую ценность нескольких видов — серых и рыжих слизней, жуков-носорогов, бронзовки. Оказалось, что их пищевая ценность превосходит аналогичный показатель свинины и говядины. Так, например, в биомассе слизней содержится хитин, углеводы, жирорастворимые витамины А и Е, отсутствующие в привычных людям мясных продуктах, а у жуков очень высокое содержание белка, по микроэлементам, витаминам и калорийности их показатели примерно такие же, как у слизней.

Ранее Директор Института общепита, который вошел в структуру ФГБНУ ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН, Наталия Иванова рассказала «Газете.Ru» о том, должен ли повар надевать перчатки, когда готовит салат, действительно ли в меню указана правильная пищевая ценность продукта, каков срок хранения полуфабриката или готового блюда в ресторане, что также что калорийнее — гамбургер или мясо с картошкой.

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