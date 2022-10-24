Генетик Волчков назвал эксперимент китайцев со слиянием хромосом революционным

Эксперимент ученых из Китая по слиянию хромосом, в результате которого впервые удалось вырастить жизнеспособных мышей, — революция в области хромосомной инженерии, заявил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Авторы этой революционной работы использовали гаплоидные стволовые клетки мышей, которые содержат только один набор хромосом. Получить их было сложно, но это упростило внесение изменений в их ДНК. Первая сложность связана с тем, что, если в организме есть два набора хромосом, то при повреждении одного из них клетка может использовать сохранившуюся копию, чтобы восстановить поврежденный участок», — рассказал Волчков.

Вторая сложность, по словам ученого, связана с геномным импринтингом. У диплоидных организмов имеются две пары какого-то гена от двух родителей. Некоторые гены становятся активны, если они унаследованы от матери, другие — от отца. Чтобы мышь выжила и все ее гены более-менее нормально работали, нужно этот геномный импринтинг выключить. Это и сделали авторы, удалив из генома мышей три участка ДНК, ответственных за импринтинг.

«Несмотря на то, что результаты этой работы — невероятный успех для хромосомной инженерии, все же у родившихся мышей было много проблем», – добавил Волчков.

Ученым из Института Зоологии Академии наук Китая (Куньмин) использовали мышей Mus Musculus, которые в норме имеют 20 пар хромосом. Авторы работы с помощью системы генетического редактирования CRISPR/Cas9 отрезали с концов хромосом все «лишние» участки и соединили их в нужных местах.

Успех китайских ученых открывает новые перспективы для лечения хромосомных заболеваний у человека, например, таких как синдрома Дауна, Эдвардса, Вольфа — Хиршхорна и других.

Подробнее о значении эксперимента и о возможных способах применения технологии соединения хромосом– в материале «Газеты.Ru».