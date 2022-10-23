Зоологи обнаружили, что европейские шимпанзе страдают от дефицита витамина D

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Колтушский антропоидник

Ученые из Университета Ноттингема обнаружили, что большое количество шимпанзе в европейских зоопарках и заповедниках страдают от нехватки витамина D, и эта широко распространенная проблема может оказать серьезное влияние на их здоровье. Исследование, которое является крупнейшим в своем роде, опубликовано в журнале Scientific Reports.

Международная группа экспертов, включающая ученых из университетов Ноттингема, Бирмингема, Сент-Джорджа и Гонконга, а также ветеринаров из зоопарков Твайкросса и Перта проанализировали образцы крови около 20% всех шимпанзе, живущих в Европе. 33% шимпанзе имели дефицит витамина D, и это может быть фактором риска развития загадочного заболевания сердца, которое обычно поражает европейских (но не африканских) шимпанзе: идиопатический миокардиальный фиброз.

Это исследование не только открывает потенциально новые способы заботы о вымирающих обезьянах, но и может иметь значение для людей, так как наша ДНК на 99% совпадает с ДНК шимпанзе. Среди мер, которые предлагают принять ученые — неограниченный доступ обезьян к прогулкам на солнце. Ранее такой подход привел к увеличению уровня витамина у обезьян даже в Северной Европе.

Дефицит витамина D некоторые описывают как пандемию, которая, как считается, затрагивает до 1 миллиарда человек во всем мире. Витамин D важен для поддержания уровня кальция в организме, который необходим для функционирования костей и мышц, но в последние годы появляется все больше данных о связи дефицита витамина D с болезнями — от рака до инфарктов.

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