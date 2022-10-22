С «Восточного» стартовала ракета с первым спутником группировки «Сфера»

Ракета «Союз-2.1б» с первым аппаратом многоспутниковой группировки «Сфера» — «Скифом-Д» и тремя спутниками связи «Гонец-М» стартовала с космодрома «Восточный», передает РИА Новости с места событий.

По данным агентства, через несколько минут «Союз» должен вывести на незамкнутую орбиту разгонный блок «Фрегат» со спутниками, после запуска «Фрегат» доставит трех «Гонцов-М» и «Скифа-Д» на заданные орбиты.

Ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов рассказал о том, как идут работы по созданию национальной орбитальной станции.

Пока, по словам главы «Роскосмоса», Россия продолжает работать на Международной космической станции (МКС).

В июле Борисов на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным сообщил, что Россия приняла решение выйти из проекта МКС и начать создание национальной орбитальной станции. Вскоре «Роскосмос» обнародовал ее эскиз.

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