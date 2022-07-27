Российские ученые разработали препарат-конструктор для лечения рака с помощью наночастиц

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого совместно с Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова работают над отечественной платформенной технологией для комбинированной радиотерапии онкологических заболеваний. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе программы Минобрнауки России «Приоритет 2030».

Она подразумевает доставку радиоактивного изотопа, обладающего терапевтическим эффектом, непосредственно в раковую опухоль. В качестве системы доставки используются наночастицы. Такой подход позволяет эффективно воздействовать на опухоль и не подвергать облучению весь организм.

Учитывая это, ученые из Петербурга создают платформенную технологию для создания радиофармпрепаратов, адаптируемую к существующим производственным мощностям на базе соответствующих лечебных учреждений.

«Уникальность нашей технологии состоит в том, что она платформенная и позволяет лечить широкий класс заболеваний: исходя из терапевтической задачи возможно менять не только сам радиоактивный изотоп, но и наночастицу, в которую он заключается», – рассказал «Газете.Ru» научный сотрудник Лаборатории микрокапсулирования и управляемой доставки биологически активных соединений Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Альберт Муслимов.

Платформенная технология подразумевает, что под конкретную задачу можно оперативно собрать нужный фармпрепарат: как для терапевтических целей, так и для диагностических. При этом такая технология потенциально эффективная не только для лечения рака, но даже и синовита (воспаления сустава).

По словам исследователей, подобных разработок в России нет. Поэтому создание отечественного радиофармпрепарата позволит сделать лекарство в несколько раз дешевле импортных аналогов.