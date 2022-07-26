«Роскосмос» показал концепцию российской орбитальной служебной станции

«Роскосмос» обнародовал эскиз будущей российской орбитальной служебной станции (РОСС). Изображения опубликованы в Telegram-канале госкорпорации.

«Перед вами примерный облик станции, предлагаемый к созданию Ракетно-космической корпорацией «Энергия»», — говорится в сообщении.

Первоначально в состав станции войдет узловой и шлюзовой модуль, а также базовый и научно-энергетический модуль. На втором этапе станцию оснастят научно-энергетическим, производственным и целевым модулем, а также сервисной платформой.

Ранее 26 июля новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия приняла решение о выходе из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Об этом он сказал во врем встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение о выходе России из проекта МКС после 2024 года приняли не сегодня.