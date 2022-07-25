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Кардиологи обнаружили, что склонные к дремоте люди чаще страдают от гипертонии

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Китайские медики выяснили, что склонные к дремоте люди имеют более высокий риск развития гипертонии и ишемических инсультов. Об этом сообщает пресс-служба Американской ассоциации изучения сердца.

Чтобы выяснить это, ученые проанализировали данные, полученные в ходе сбора генетической информации для хранилища UK BioBank. В рамках этого проекта 500 тыс. британских добровольцев сдали образцы ДНК, прошли медосмотр и рассказали о своем образе жизни. У 360 тыс. из них были диагностированы инсульт или повышенное давление.

Расчеты показали, что связь между склонностью к дневной дремоте и болезнями сердца и сосудов существует. В среднем участники BioBank, часто дремавшие днем, на 12% чаще страдали от гипертонии и на 24% чаще становились жертвами ишемических инсультов, чем другие добровольцы. В первую очередь, этому были подвержены люди моложе 60 лет. Для лиц старше 60 лет риск развития гипертонии от дневного сна повышался на 10% против повышения на 20% у более молодых.

Врачи отмечают, что дремота является не причиной болезней, а их видимым индикатором.

Ранее онкологи из США впервые доказали эффективность БАДов для профилактики рака.

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