Биологи из Канады и США выяснили, почему раковые клетки двигаются быстрее нормальных

Биологи из Университета Торонто, Университета Джонса Хопкинса и Университета Вандербильта выяснили, что раковые клетки продвигаются в вязкой среде быстрее нормальных, «ощупывая» среду вокруг себя и подстраивая под нее свою форму. Исследование опубликовано в журнале Nature Physics.

Известно, что в сравнении с нормальными раковые клетки имеют более неровные, «взъерошенные» края. Несмотря на это, они продвигаются быстрее даже в вязкой среде. Это свойство позволяет опухоли прогрессировать.

Авторы исследования использовали микроскопию, чтобы изучить поведение клеток в вязких и жидких растворах. Оказалось, что раковые клетки реагируют на вязкую среду расширением и уплощением своих выростов, чтобы надежнее прикрепиться к субстрату.

«Связь между вязкостью клеток и их прикреплением никогда ранее не демонстрировалась. Мы обнаружили, что чем плотнее окружающая среда, тем сильнее клетки прилипают к субстрату и тем быстрее они двигаются — это похоже на ходьбу по ледяной поверхности в обуви с шипами в сравнении с обувью без сцепления вообще», — говорит Сергей Плотников, доцент кафедры клеточной и системной биологии факультета искусств и наук Университета Торонто и соавтор исследования.

Подобный процесс, возможно, лежит в основе рубцевания тканей и заполнения полостей в легких слизью при муковисцидозе. Открытие ученых может стать основой для разработки терапии от этого легочного заболевания или для более эффективного заживления травмированных тканей без образования рубцов.