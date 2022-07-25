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Биологи из США выяснили, как обратить вспять вызванные свинцом нарушения

Ученые из США выяснили, что воспитание обращает вспять эффекты отравления свинцом у детей

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Исследователи из Университета Томаса Джефферсона показали, что отравление свинцом влияет на работу более 3500 генов в гиппокампе, части мозга, отвечающей за обучение и память, но изменения можно обратить вспять. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Авторы исследования изучили воздействие свинца на крыс от рождения до момента отлучения от груди в возрасте 21 дня, что эквивалентно 2-3 годам у людей. Именно в этом возрасте дети подвергаются наиболее высокому риску воздействия свинца из-за возрастающей активности. С 21 дня животных, подвергавшихся воздействию свинца, разделяли по двум разным клеткам: с отсутствием стимуляции или с «развивающей» средой, где животные имели больше возможностей для общения, а также игрушки для жевания и предметы, на которые можно было залезать или рыться в них. При этом игрушки меняли дважды в неделю для новизны.

Исследователи изучили изменения в экспрессии генов той части мозга, которая отвечает за память, — области гиппокампа. Они обнаружили, что воздействие свинца повлияло на уровни экспрессии более 3500 генов. Это привело к аномальному образованию большего или меньшего количества их генных продуктов. Однако примерно 80% изменений, вызванных воздействием свинца, обратились вспять в группе животных, которые жили в «развивающей» среде до 55-го дня, что примерно соответствует подростковому возрасту у людей. Кроме того, у животных, живущих в необогащенной среде, наблюдался дефицит памяти, а у животных, живущих в «развивающей» среде — нет.

В США до полумиллиона детей имеют уровень в свинца в крови, который потенциально может повлиять на их когнитивные способности. Это связано с тем, что многие из них живут в домах, построенных до 1978 года, года, то есть до того, когда свинец был запрещен в качестве ингредиента в красках. Несмотря на то, что безопасных количеств свинца не существует, эта работа, возможно, позволит снизить вред от взаимодействия с ним.

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