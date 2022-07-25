Нейробиологи выяснили, что мозг подсознательно видит разницу между фальшивыми и настоящими фото

Нейробиологи из Сиднейского университета выяснили, что человеческий мозг быстро и точно определяет, настоящая ли перед ним фотография, но не делится этой информацией с нашим сознанием. Исследование опубликовано в журнале Vision Research.

Нейробиологи обнаружили, что человеческий мозг реагирует странной активностью на изображение фальшивых лиц, созданных искусственным интеллектом, несмотря на то, что сами люди не могут определить, какие лица настоящие, а какие поддельные. Активность мозга контролировалась методом электроэнцефалографии (ЭЭГ).

Участникам эксперимента показали два вида фото: с настоящими лицами и сгенерированными с помощью искусственного интеллекта. Мозг проявлял специфичную и постоянную активность при просмотре дипфейков. C точностью до 54% мозг идентифицировал фото, сгенерированные нейросетью. Данные обрабатывались мозгом подсознательно, поэтому сами люди распознавали фальшивки гораздо хуже, угадывая лишь в 37% случаев.

Авторы полагают, что их работа поможет искусственному интеллекту лучше определять дипфейки, опираясь на естественные процессы в мозгу.