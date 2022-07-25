В Перми придумали способ избежать коротких замыканий при передаче энергии

Российские ученые создали оборудование для оптической передачи электроэнергии. Об этом сообщает агентство URA.ru.

Разработка принадлежит молодым ученым из Центра компетенций НТИ «Фотоника» при Пермском госуниверситете. Для работы метода необходимы оптоволоконный кабель, лазер и фотоэлектрический преобразователь. Источник света работает от электричества, направляет луч по оптическому каналу, по которому тот поступает на преобразователь и превращается обратно в электричество. Преобразователь и лазер отличаются компактными размерами: несколько сантиметров и десяток сантиметров соответственно.

Пока эта технология работает лишь как прототип. «Наша задача — сделать так, чтобы система работала эффективно и автономно, то есть, без участия человека. Это продлит срок ее работы и повысит и энергоэффективность (или улучшит коэффициент полезного действия, КПД). Кроме того, стоит задача полностью перейти на отечественные компоненты. К примеру, лазеры, которые применяются в системе, изготовлены в России», — рассказывают ученые.

Пока система отличается высокой стоимостью и большими потерями при передаче, однако обладает и рядом преимуществ по сравнению с системами передачи энергии по проводам. Во-первых, в таком кабеле невозможно короткое замыкание, во-вторых, он не создает электромагнитных помех и не может быть обнаружен металлодетектором, что может быть полезно для военного применения.