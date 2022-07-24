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Ортопеды выяснили, что детям по всему миру ставят несуществующий диагноз

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Getty Images

Специалисты по опорно-двигательному аппарату из Сиднейского Университета выяснили, что так называемые боли роста, которые врачи диагностируют у детей, не были изучены ни в одном качественном исследовании, а самого заболевания может просто не существовать. Результаты работы опубликованы в журнале Pediatrics.

Согласно исследованиям, около трети детей испытывают боли роста, впервые упомянутые в медицинской книге 1823 года, в какой-то момент своей жизни. Национальная служба здравоохранения Англии (NHS) описывает их как «боль или пульсацию в обеих ногах», которые обычно прекращаются к 12 годам. Они безвредны, но могут быть очень болезненными.

Эксперты не уверены, что вызывает их, но знают, что они могут передаваться по наследству. При этом NHS признает, что «боли роста» на самом деле оказались не связаны с процессом роста костей или мышц. В некоторых случаях боли, которые врачи пренебрежительно списывают на рост ребенка, могут быть вызваны серьезными заболеваниями, в том числе раком.

Авторы работы изучили 147 исследований, в которых упоминались «боли роста». Оказалось, что у этой болезни нет четких критериев, а определения были расплывчаты и противоречивы. Более 80% исследований не указывали возраст детей на момент возникновения «боли роста». Также не было единого мнения или отсутствия подробностей о том, где локализовалась боль или когда она возникла. Половина назвала «боли роста» локализованными в нижних конечностях, в то время как чуть более четверти сообщили о ней конкретно в коленях. В 48% исследований сообщается, что «боли роста» возникают вечером или ночью, а 42% утверждают, что они повторяются. Одни говорили, что речь идет о мышцах, в то время как в других исследованиях фокусировались на суставах. И в 95% работ не было информации о скорости роста или вообще о его наличии.

Полученные результаты могут говорить о том, что этот диагноз — мусорная корзина, куда врачи скидывают все необъяснимые симптомы. Авторы считают, что врачи должны прекратить диагностировать у детей «боли роста», пока не станет известно больше о причинах их возникновения.

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