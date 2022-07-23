Биологи нашли новую функцию лимфатической системы

Биологи из Университета Рокфеллера выяснили, что лимфатическая система координирует работу стволовых клеток в процессе постоянной регенерации слизистой оболочки кишечника. Исследование опубликовано в журнале Cell Stem Cell .

Слизистая оболочка кишечника выполняет функцию всасывания питательных веществ, полученных из еды, в кровь. При этом она защищает организм от патогенов, в том числе инфекционных. Нарушения в ее работе могут привести к раку или воспалению кишечника, поэтому ей необходима регенерация, происходящая почти постоянно. Главные агенты этого процесса — стволовые клетки. Чтобы нормально работать, они должны знать обстановку не только на своем участке, но и по всему кишечнику. Оказывается, обмениваться сигналами им позволяет лимфатическая система.

Лимфатические капилляры — тонкие сосуды, которые транспортируют иммунные клетки и выводят жидкости из тканей. Ранее неизвестная их функция — связывание всех стволовых клеток в единую сеть для регуляции их активности. Стволовые клетки в кишечнике находятся в криптах — специальных углублениях, пронизанных лимфатическими сосудами. Последние, как оказалось, продуцируют ряд особых белков, например, REELIN. Они выполняют роль посредников для коммуникации между стволовыми клетками. Авторы исследования показали в выращенных в лаборатории органоидах кишечника, а также на мышах, что количество таких белков связано с интенсивностью работы стволовых клеток.

Ранее эта же команда ученых показала, что лимфатические сосуды играют ключевую роль в регенерации волос, однако в этом случае стволовые клетки посылают сигналы лимфатическим сосудам, а не наоборот. Контролируя свое взаимодействие с лимфатическими сосудами, стволовые клетки синхронизируют регенерацию волос по всей ткани.