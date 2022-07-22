Китайцы создали лазер со способностью рисовать символы в воздухе

Китайские ученые продемонстрировали лазер, который может создавать видимые в воздухе символы. Об этом сообщает South China Morning Post.

Лазеры могут использоваться для создания изображений и различных оптических иллюзий, но как правило им требуется какая-то среда для проекции изображения — например, туман или пыль.

«С помощью нового устройства мы можем рисовать в воздухе, не используя бумагу и чернила», — сказал Цао Сяндун из Объединенной лаборатории сверхбыстрых лазеров Хунтуо. По словам авторов, их изобретение может рисовать узоры в любом месте, используя ультракороткие лазерные импульсы, чтобы отрывать электроны от молекул воздуха, превращая их плазму и заставляя светиться, в результате чего создается призрачное изображение, парящее в воздухе. Это изображение видно под любым углом и обладает объемом.

Чтобы «осветить» воздух, лазеры должны достичь плотности энергии 100 тераватт на квадратный сантиметр. Однако из-за фемтосекундной длины импульсов средняя мощность составляет всего несколько десятков ватт, так что устройство можно использовать в бытовых условиях. Авторы считают, что технологию можно улучшить: более точный контроль над распределением лазерного импульса позволит им создавать более яркие и крупные полноцветные изображения в воздухе. Точного принципа работа ученые не раскрывают.