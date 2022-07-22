«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки нефтегазовых месторождений России

«Роскосмос» опубликовал в своем Telegram-канале спутниковые снимки российских нефтегазовых месторождений.

«Мы же публикуем спутниковые снимки месторождений традиционной энергетики и напоминаем партнерам: зима близко», — говорится в сообщении.

Таким образом, в госкорпорации прокомментировали шутку президента России Владимира Путина о росте цен на газ в Европе. Глава государства во время переговоров с лидерами Ирана и Турции в Тегеране иронично заметил, что страны Запада являются «большими специалистами в области нетрадиционных отношений», поэтому природному газу они предпочли альтернативные источники энергии.

«Роскосмос» обратил внимание на то, что «традиционные» месторождения в основном находятся на территории Российской Федерации. В снимках значатся месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе, Иркутской области и Баренцевом море.