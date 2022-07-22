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Под Сочи возобновились раскопки древнего византийского храма

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Пресс-служба администрации федеральной территории «Сириус»

На территории центра «Сириус» под Сочи возобновились раскопки византийского храма IX-X века после десятилетнего перерыва. Об этом сообщает пресс-служба «Сириуса».

«Возобновлены работы по изучению памятника градостроительства и архитектуры муниципального значения — храма у села Веселого. Археологические раскопки некрополя храма проводит Причерноморская экспедиция Института археологии РАН под руководством кандидата исторических наук Алексея Ворошилова», — сообщается в релизе.

Изначально храм был обнаружен в 1972 году, но не привлек к себе внимание. Интерес к нему появился в 2008 году, когда археологическая экспедиция РАН провела разведку местности перед строительством олимпийских объектов. Архитектура храма является типичной для памятников Алании и Абхазии. Здание отличается очень важной деталью: его подкупольные колонны были цельными или состояли из нескольких блоков камня , что говорит о прямом влиянии региональных школ византийской архитектуры, Херсонеса или Трапезунда. Кроме того, здание выделяется своим склепом под нартексом храма и колодцем.

Колодец — это глубокое каменное сооружение с узкой горловиной и широким основанием внутри стилобата, в котором обнаружили различное церковное убранство. На месте раскопок встречается множество видов керамики, как строительной, вроде черепицы, так и бытовой, вроде кувшинов и другой посуды. Одновременно с проведением раскопок сотрудники «Сириуса» будут водить к храму экскурсии.

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