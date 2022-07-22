В СберЗдоровье раскрыли главную причину развития неврозов у российских IT-специалистов

На неврозы жалуется около 21% обратившихся к врачам IT-специалистов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в медицинском онлайн-сервисе СберЗдоровье.

«Неврозы у айтишников чаще всего образуются из-за нарушения циркадных ритмов. Это внутренние процессы в организме, гормональные и поведенческие колебания, которые отличаются в периоды, когда человек спит и бодрствует. Циркадные ритмы людей заточены под периоды сна и бодрствования, которые в обычных условиях синхронизированы с циклом «день-ночь», – рассказал «Газете.Ru» главврач телемедицинской клиники СберЗдоровья Артем Николаев.

По его словам, причины нарушений могут в данном случае быть как внутренними, так и внешними. Среди внешних причин выделяются ненормированный рабочий день и территориальная распределенность команды.

«Важно помнить, что при искусственном нарушении ритма «сон-бодрствование» возрастает частота депрессий и обострений психических заболеваний», – отметил собеседник «Газеты.Ru».

Подробнее о том, на какие еще проблемы со здоровьем жалуются IT-специалисты – в материале «Газеты.Ru».